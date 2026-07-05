Власти Киева создали схему набора иностранных наемников в Вооруженные силы Украины частными рекрутинговыми компаниями из-за нехватки бойцов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Украинское правительство, реагируя на истощение запасов «пушечного мяса» украинского происхождения, утвердило «процедуру» привлечения наемников в ВСУ при помощи рекрутинговых компаний», — написал дипломат.

По его словам, рекрутеры вербуют и тащат на Украину наемников из любых стран при внесении в специальный реестр и уплате залога в 5 млн гривен (8,5 млн рублей). За одного иностранного бойца Киев намерен заплатить рекрутеру порядка 300 тысяч гривен (500 тыс. руб.). За эти деньги наемнику должны оплатить билет до Украины, а также пропитание и проживание потенциального солдата ВСУ до заключения контракта, заключил Мирошник.

5 июля в пророссийском подполье рассказали, что в настоящее время в сражениях на стороне ВСУ участвуют около 16,5 тыс. иностранных наемников. Основная часть — это выходцы из стран Латинской Америки, включая Колумбию, Мексику, Сальвадор и Венесуэлу.

Ранее российские бойцы взяли в плен двух наемников ВСУ из Колумбии.