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Кадыров сообщил о пленении двоих колумбийцев в зоне СВО

Кадыров: плененные наемники из Колумбии разочарованы в командовании ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные взяли в плен двух граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, иностранцы оказались в плену после того, как, как он утверждает, были оставлены на позициях после очередного обстрела. Он также добавил, что, по словам пленных, они столкнулись с низким морально-психологическим состоянием личного состава, нехваткой мотивации и ухудшением ситуации на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Кадыров утверждает, что оба плененных выразили готовность сотрудничать.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Ранее стало известно, что наемников из Колумбии набирают в ВСУ украинские пограничники.

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