Стало известно, кто помогает украинским беспилотникам обходить российские системы ПВО

Американская разведка помогает Украине атаковать объекты на территории России. Об этом утверждает издание Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что США подсказывают украинским военным оптимальные маршруты для обхода российских систем противовоздушной обороны (ПВО) беспилотниками.

По мнению аналитиков, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру стали системной стратегией Украины с целью ослабления энергетической, логистической и промышленной системы России.

4 июля Собянин сообщил, что ВСУ в течение последних суток выпустили более 200 БПЛА в сторону столичного региона. По словам мэра, большая часть летательных аппаратов была нейтрализована на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 62 украинских дрона.

Ночью и утром 4 июля массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся также Санкт-Петербург. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, удары были нанесены по нефтяному терминалу в Кировском районе. Один из сбитых БПЛА упал в Петергофе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее более 10 районов Крыма оказались обесточены из-за ударов украинских дронов.