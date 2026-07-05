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Армия

Стало известно, кто помогает украинским беспилотникам обходить российские системы ПВО

FT: разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России
Valentyn Ogirenko/Reuters

Американская разведка помогает Украине атаковать объекты на территории России. Об этом утверждает издание Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что США подсказывают украинским военным оптимальные маршруты для обхода российских систем противовоздушной обороны (ПВО) беспилотниками.

По мнению аналитиков, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру стали системной стратегией Украины с целью ослабления энергетической, логистической и промышленной системы России.

4 июля Собянин сообщил, что ВСУ в течение последних суток выпустили более 200 БПЛА в сторону столичного региона. По словам мэра, большая часть летательных аппаратов была нейтрализована на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 62 украинских дрона.

Ночью и утром 4 июля массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся также Санкт-Петербург. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, удары были нанесены по нефтяному терминалу в Кировском районе. Один из сбитых БПЛА упал в Петергофе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее более 10 районов Крыма оказались обесточены из-за ударов украинских дронов.

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