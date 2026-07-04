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Армия

Беглов сообщил об атаке на нефтяной терминал в Петербурге

Беглов: в Петербурге атакован нефтяной терминал в Кировском районе
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтяной терминал в Санкт-Петербурге подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, удар пришелся по территории нефтяного терминала, расположенного в Кировском районе. Возникшие техногенные последствия были оперативно ликвидированы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор также сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 72 беспилотных летательных аппарата. Один из уничтоженных дронов упал в Петергофе.

Санкт-Петербург ночью и утром 4 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, дежурные средства ПВО сбили над регионом 72 украинских дрона. В районе порта Высоцк было зафиксировано падение обломков БПЛА. Глава российского субъекта предупредил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

По данным Минобороны РФ, всего ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 389 дронов. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Также атаки отразили в 16 областях.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области отразили атаку более 60 украинских БПЛА.

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