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Собянин рассказал о сотнях украинских БПЛА, летевших к Москве и области

Собянин: более 200 дронов ВСУ летели к Московскому региону в течение суток
Shutterstock

Украинские военнослужащие за последние сутки выпустили более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Москвы и области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он заверил, что большая часть дронов была уничтожена на дальних подступах.

«62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — добавил градоначальник.

В ночь на 4 июля над территорией России сбили 389 украинских беспилотников. По данным министерства обороны, часть летательных аппаратов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей, а также в столичном регионе, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, атаки отразили в 16 областях — Ленинградской, Рязанской, Брянской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Липецкой, Калужской, Тверской, Ростовской, Курской, Белгородской, Саратовской, Орловской, Владимирской и Тульской.

Как рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, украинские БПЛА атаковали нефтяной терминал в Кировском районе. В результате налета никто не пострадал. Сотрудники профильных служб оперативно ликвидировали возникшие из-за ударов техногенные последствия.

Ранее украинский дрон ударил по развозившей масло «Газели» в ЛНР.

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