В Крыму после атак ВСУ обесточены свыше 10 районов

Свыше 10 районов Крыма частично или полностью обесточены после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, ситуация с энергоснабжением региона остается сложной. Крючков отметил, что ВСУ с помощью дронов ежедневно атакуют энергетическую систему Крыма.

«Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы», — написал советник главы республики.

Он также заявил, что специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток, добавил Крючков.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что энергетическая инфраструктура республики получила повреждения в результате ударов ВСУ. По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что они будут проводиться точечно и по необходимости.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.