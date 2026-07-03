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Армия

В Крыму после атак ВСУ обесточены свыше 10 районов

Крючков: свыше 10 районов Крыма частично или полностью обесточены после атак ВСУ
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Свыше 10 районов Крыма частично или полностью обесточены после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, ситуация с энергоснабжением региона остается сложной. Крючков отметил, что ВСУ с помощью дронов ежедневно атакуют энергетическую систему Крыма.

«Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова. Идут ремонтные работы», — написал советник главы республики.

Он также заявил, что специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток, добавил Крючков.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что энергетическая инфраструктура республики получила повреждения в результате ударов ВСУ. По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что они будут проводиться точечно и по необходимости.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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