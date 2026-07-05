В оперштабе Белгородской области рассказали об атаке ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

Предварительно, в результате атак никто не пострадал.

В оперштабе отметили, что в Белгороде в результате удара FPV-дрона о дорожное полотно повреждены кузова и стекла четырех легковых автомобилей.

В поселке Майский при детонации беспилотника был поврежден фасад многоквартирного дома и кузов автомобиля; в районе поселка Комсомольский – транспортное средство.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили над 10 регионами страны 116 беспилотников ВСУ самолетного типа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что СВО фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Чиновник считает, что ЕС «постепенно превращается в военно-политический блок», что усугубляет ситуацию на Украине.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 90 беспилотниками за сутки.