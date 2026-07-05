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Армия

Более 110 БПЛА атаковали российские регионы

Силы ПВО за 12 часов уничтожили над 10 регионами России 116 дронов
Shutterstock

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 10 регионами страны 116 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Тверской, Воронежской и Курской областях, а также в Московском регионе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что СВО фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Чиновник считает, что ЕС «постепенно превращается в военно-политический блок», что усугубляет ситуацию на Украине.

Представитель Кремля также высказался о переговорах, ударах ВСУ по российской инфраструктуре, создании буферной зоны на границе и заявлениях польских политиков.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что известно о первом применении баллистической ракеты ВСУ.

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