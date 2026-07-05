ВСУ атаковали Белгородскую область 90 беспилотниками за сутки

В Белгородской области за сутки перехватили 62 БПЛА из 90

Девять муниципалитетов Белгородской области были атакованы за сутки 90 беспилотниками, из них 62 перехвачены, два человека пострадали. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Всего под удар беспилотников попало 40 населенных пунктов Белгородской области.

Кроме того, было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов, с четырех дронов были сброшены семь взрывных устройств.

За сутки повреждения зафиксировали в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.

Утром в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на регион повреждения получило заведение общественного питания. Как рассказал губернатор, силы ПВО сбили дроны над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами области.

Ранее в РСПП рассказали о мерах, принимаемых для защиты предприятий от дронов.