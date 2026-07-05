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ВСУ атаковали Белгородскую область 90 беспилотниками за сутки

В Белгородской области за сутки перехватили 62 БПЛА из 90
Станислав Красильников/РИА Новости

Девять муниципалитетов Белгородской области были атакованы за сутки 90 беспилотниками, из них 62 перехвачены, два человека пострадали. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Всего под удар беспилотников попало 40 населенных пунктов Белгородской области.

Кроме того, было выпущено десять снарядов в ходе трех обстрелов, с четырех дронов были сброшены семь взрывных устройств.

За сутки повреждения зафиксировали в 15 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, двух предприятиях, объекте инфраструктуры, административном здании и 11 транспортных средствах.

Утром в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на регион повреждения получило заведение общественного питания. Как рассказал губернатор, силы ПВО сбили дроны над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами области.

Ранее в РСПП рассказали о мерах, принимаемых для защиты предприятий от дронов.

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