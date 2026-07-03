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На Украине пограничник вывез 147 мужчин из страны под видом моряков

Инспектор пограничной службы Украины организовал выезд из страны 147 уклонистов
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В Измаиле Одесской области задержали инспектора пограничной службы Украины, который организовал выезд из страны 147 военнообязанных под видом моряков. Об этом сообщила Национальная полиция республики в Telegram-канале.

По данным следствия, пограничник был в сговоре с представителями крюинговых компаний и морскими агентами. Они предлагали мужчинам оформить поддельные документы моряков для выезда с Украины под видом членов экипажей. За это они просили $7,3 тыс.

Инспектора задержали при получении очередного транша — $6 тыс. В день задержания были проведены 13 обысков по местам жительства и работы участников схемы. В результате правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, судовую документацию, морские сертификаты, списки экипажей.

Организатору предъявили обвинения по статье о злоупотреблении влиянием и незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2,6 млн гривен (около 4,5 млн рублей).

20 июня генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывший и. о. министра культуры республики обвиняется в содействии незаконной переправке за границу восьми уклонистов. Имя экс-чиновника, которому предъявлено обвинение, он не назвал, однако украинские СМИ предположили, что речь идет о Ростиславе Карандееве.

Ранее на Украине военный капеллан помогал уклонистам сбежать за границу.

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