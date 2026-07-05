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Армия

На Украине признали потерю Гуляйполя

Украинский проект DeepState признал взятие Гуляйполя ВС России
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинский аналитический проект DeepState признал взятие Гуляйполя в Запорожской области силами Вооруженных сил (ВС) России и отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от города.

По данным украинских аналитиков, потеря украинской стороной города произошла 27 июня. Проект также заявил о продвижении российских военных к северо-западу от города в районе населенных пунктов Зеленое и Святопетровка.

27 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о взятии под контроль городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.

Гуляйполе было взято под контроль силами группировки войск «Восток». Сообщалось, что в ходе боев было уничтожено свыше батальона живой силы украинской армии. Кроме того, уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

Ранее в Гуляйполе нашли служебный ноутбук младшего лейтенанта ВСУ.

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