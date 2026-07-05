Англичанин нашел на свалке секретные документы британского минобороны

Секретные документы британского министерства обороны были найдены на свалке недалеко от крупнейшей воинской части британской армии. Об этом сообщает пишет британская газета The Sun on Sunday.

Сообщается, что бумаги обнаружил случайный прохожий на свалке в 4 км от гарнизона Кэттерик в английском графстве Северный Йоркшир. В них содержались личные данные военнослужащих, сведения о хранении оружия, смене караула, нарушении правил безопасности и протоколов реагирования на чрезвычайные ситуации.

На военной базе в общей сложности размещены 13 тыс. военных.

После сообщения о находке королевская военная полиция начала расследование. При этом представитель британской армии сказал, что в этих документах не было «секретной информации об оперативной обороне».

Это не первый случай, когда документы с информацией о военнослужащих британской армии оказываются на свалке. В прошлом году сотни страниц военных документов нашли в мусорке в Ньюкасле. В 2019-м в мусорном баке на автостоянке в Лондоне обнаружили секретные документы военной химической лаборатории.

Ранее сахалинец нашел на свалке орден Отечественной войны.