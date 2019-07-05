«Мечта террориста»: на помойке в Лондоне нашли секретные документы

В мусорном баке на севере Лондона были обнаружены тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

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СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Великобритании передает, что в мусоре оказались несколько тысяч страниц «с сугубо личной информацией». В частности там содержались персональные данные работников, информация об оборудовании охранников, а также подробное изложение обязанностей полицейских, которые патрулируют периметр лаборатории. Кроме того, в выброшенных бумагах были пароли к компьютерным системам. Британские журналисты отмечают, что все данные относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017 года.

Экс-офицер полиции, комментарий которого приводит издание, отметил, что эти документы, найденные в мусорном баке у автостоянки, могли привести к катастрофе. «Кто-то где-то не сделал свою работу», — сказал собеседник таблоида, в прошлом связанный с Портон-Дауном.

В то же время, как сообщили журналистам в оборонном ведомстве страны, в связи с обнаружением секретных документов начато расследование. «Мы очень серьезно относимся к защите персональных данных, для этого существует ряд мер и правил, включая соблюдение закона о защите данных», — подчеркнули в британском Минобороны. Между тем, как пишет Daily Star, один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы «мечтой террориста».

Отметим, что именно лаборатория в Портон-Дауне, которая была создана в 1916 году, сыграла ключевую роль в расследовании нападения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в марте прошлого года в британском Солсбери.

По информации РИА «Новости», военно-исследовательский комплекс «Портон-Даун», который носит официальное название «Оборонная научно-технологическая лаборатория», расположен в 12 км от города Солсбери. Комплекс окружен небольшими холмами, которые позволяют скрыть его постройки. Он занимает порядка 2,8 тыс. га, а рядом с ним имеются несколько деревень, отмечает издание. Изначально сотрудники лаборатории исследовали химическое оружие — например, иприт во время Первой мировой войны. Затем там велись работы и по биологическому оружию.

Практически вся исследовательская лаборатория находится под землей. Как отмечает агентство, на поверхности лишь искусственные «курганы» с крышами зеленого цвета. Кроме того, можно заметить несколько бетонных построек. Почти все здания военного комплекса видны с расположенной рядом дороги. Тем не менее на ней нельзя останавливаться, чтобы посмотреть на секретный объект Минобороны Великобритании. В то же время, по словам журналистов РИА «Новости», везде имеются предупреждения «Опасная зона».

Тем временем жители ближайших деревень Боскомб и Портон отмечают, что не видят значительной угрозы, которая может исходить от исследовательской лаборатории. «Не может быть, чтобы не было систем защиты, чтобы все, о чем вы говорите [химическое оружие], вот так просто вышло бы наружу. Специалисты имеют с этим дело постоянно», — сказала собеседница агенства.

Практически вся деятельность Портон-Дауна засекречена. Но, согласно информации из открытых источников, с 1949 по 1989 год на территории комплекса проводились опыты с участием людей. С 1999 по 2006 год велось специальное расследование того, чем занимается лаборатория.

По некоторым данным, передает РИА «Новости», из-за ее деятельности участниками опытов могли стать порядка 20 тыс. человек. Кроме того, как сообщает издание, в 2008 году британское оборонное ведомство выплатило £3 млн 360 ветеранам, пострадавшим при таких экспериментах.

Отметим, что о лаборатории в Портон-Дауне вновь заговорили после того, как в марте прошлого года в Солсбери был отравлен экс-полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были обнаружены у торгового центра этого города, что расположен в графстве Уилтшир на юго-западе Великобритании.

Как сообщали в полиции, Скрипали внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Именно лаборатория Портон-Дауна занималась исследованием вещества, которым якобы их отравили. Союзники британцев выступили с обвинением в адрес Кремля. Москва в свою очередь категорически отрицает свою причастность к этому инциденту и требует более подробных материалов расследования дела Скрипалей.