Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сахалинец нашел орден Отечественной войны на свалке

СК: орден ветерана Великой Отечественной войны нашли на свалке в Южно-Сахалинске
СУ СК РФ по Сахалинской области

Житель Южно-Сахалинска нашел орден Отечественной войны на одной из свалок города. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области в Telegram-канале.

Орден оказался юбилейным — такие вручались ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ценную историческую реликвию мужчина передал активистам регионального отделения «Поисковое движение России» для установления владельца ордена и поиска его родных.

Специалисты международной общественной организации «Вымпел» выяснили, что награда принадлежит Фетисову Сергею Кирилловичу 1918 года рождения, уроженцу села Брасово Брянской области. Последнее место жительства ветерана — город Шахтерск Сахалинской области.

Также удалось найти родственников фронтовика. Его внук живет в Ханты-Мансийском автономном округе. Орден передали представителю военно-патриотического клуба «Север» из Сургута. Он доставит ценную награду семье ветерана.

Юбилейный орден Отечественной войны — это специальная государственная награда СССР, учрежденная в 1985 году в честь 40-летия Победы над фашизмом. Изготовлен из серебра 925 пробы. По данным на 1985 год, юбилейным вариантом ордена I степени были награждены более 2 млн человек, II степени — более 5 млн человек.

Ранее родственникам фронтовика вернули утерянный более 50 лет назад Орден Славы.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!