Сахалинец нашел орден Отечественной войны на свалке

Житель Южно-Сахалинска нашел орден Отечественной войны на одной из свалок города. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области в Telegram-канале.

Орден оказался юбилейным — такие вручались ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ценную историческую реликвию мужчина передал активистам регионального отделения «Поисковое движение России» для установления владельца ордена и поиска его родных.

Специалисты международной общественной организации «Вымпел» выяснили, что награда принадлежит Фетисову Сергею Кирилловичу 1918 года рождения, уроженцу села Брасово Брянской области. Последнее место жительства ветерана — город Шахтерск Сахалинской области.

Также удалось найти родственников фронтовика. Его внук живет в Ханты-Мансийском автономном округе. Орден передали представителю военно-патриотического клуба «Север» из Сургута. Он доставит ценную награду семье ветерана.

Юбилейный орден Отечественной войны — это специальная государственная награда СССР, учрежденная в 1985 году в честь 40-летия Победы над фашизмом. Изготовлен из серебра 925 пробы. По данным на 1985 год, юбилейным вариантом ордена I степени были награждены более 2 млн человек, II степени — более 5 млн человек.

Ранее родственникам фронтовика вернули утерянный более 50 лет назад Орден Славы.