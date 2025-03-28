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В британском Ньюкасле нашли секретные военные документы в мусорке

«Би-би-си»: сотни страниц военных документов были найдены в мусорке в Ньюкасле
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Kin Cheung/AP

Сотни страниц секретных военных документов были найдены в мусорке в Ньюкасле, графство Тайн и Уир, Северо-Восточная Англия. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

В британском министерстве обороны подтвердили, что такой инцидент имеет место быть — документы были обнаружены 16 марта. В найденных бумагах указаны имена, номера документов и контакты британских военнослужащих, информация о выдаче оружия и дежурствах.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что ненадлежащее хранение этих документов могло нанести краткосрочный риск оборонным возможностям Британии, а также поставить под угрозу жизни британских солдат и офицеров. В частности, некоторые документы имели штамп «конфиденциально» и относились к крупнейшему военному гарнизону Северной Англии в Каттерике.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» помочь Украине заявил, что французско-британская группа в ближайшие дни направится на Украину, чтобы помочь разработать формат будущей украинской армии.

Ранее Путин заявил об агрессивном отношении Великобритании к РФ.

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