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Армия

Российские военные уничтожили 59 дронов ВСУ за прошедшие сутки

ТАСС: ВС РФ уничтожили за последние сутки 59 беспилотников самолетного типа ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Восток» уничтожили 59 беспилотников самолетного типа и 26 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Михаила Герасимова.

По его словам, общие потери украинской стороны за сутки, по оценке российских военных, составили более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, склад материальных средств, а также две станции спутниковой связи Starlink.

Накануне начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что российские войска полностью контролируют Константиновку. Активные боевые действия за этот город стартовали осенью 2025 года.

Президент подчеркнул, что захват Константиновки создает новые возможности для продвижения российской армии к Славянско-Краматорскому рубежу, включая важный населенный пункт Дружковку.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов.

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