Раскрыта самая большая трудность при взятии Константиновки

Главная трудность при взятии под контроль Константиновки заключалась в обнаружении позиций украинских беспилотников среди плотной городской застройки. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом RT командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный.

Крупный подчеркнул, что наблюдение за воздушным пространством велось непрерывно, «сутками напролет».

С установлением теплой погоды, как вспоминает командир, бойцы стали менее уязвимыми в прилегающих к городу лесных массивах и начали проникать в Константиновку небольшими группами.

«Как только первые две-три группы успешно проникли в город, мы осознали, что нет ничего невыполнимого. В связи с этим мы начали активно развивать наши возможности по использованию беспилотников, приближая точки их запуска», – добавил он.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о полном контроле ВС РФ над Константиновкой.

Ранее российские бойцы начали активную зачистку Константиновки.