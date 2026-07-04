Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Раскрыта самая большая трудность при взятии Константиновки

RT: самым трудным при взятии Константиновки было выявить точки запуска дронов
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Главная трудность при взятии под контроль Константиновки заключалась в обнаружении позиций украинских беспилотников среди плотной городской застройки. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом RT командир 2-го штурмового батальона 1194-го полка с позывным Крупный.

Крупный подчеркнул, что наблюдение за воздушным пространством велось непрерывно, «сутками напролет».

С установлением теплой погоды, как вспоминает командир, бойцы стали менее уязвимыми в прилегающих к городу лесных массивах и начали проникать в Константиновку небольшими группами.

«Как только первые две-три группы успешно проникли в город, мы осознали, что нет ничего невыполнимого. В связи с этим мы начали активно развивать наши возможности по использованию беспилотников, приближая точки их запуска», – добавил он.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о полном контроле ВС РФ над Константиновкой.

Ранее российские бойцы начали активную зачистку Константиновки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!