Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Российские бойцы ведут активную зачистку Константиновки от украинских военных

Командир Агалу: ВС РФ активно зачищают Константиновку от оставшихся групп ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российских вооруженных сил активно занимаются освобождением Константиновки от оставшихся украинских военных, которые не успели покинуть город. Об этом сообщил в интервью ТАСС командир 2-го батальона 1 465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу.

«Мы противника начали жестко, я скажу жестко, агрессивно выбивать из города, зачищать все дома. Даже там, где они пытались залезть в какую-то нору, мы эти норы находим, зачищаем, уничтожаем противника» – подчеркнул Агалу.

Накануне начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что российские войска полностью контролируют Константиновку. Активные боевые действия за этот город стартовали осенью 2025 года.

Президент подчеркнул, что захват Константиновки создает новые возможности для продвижения российской армии к Славянско-Краматорскому рубежу, включая важный населенный пункт Дружковку.

Ранее британский журналист раскрыл отношение жителей Константиновки к России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!