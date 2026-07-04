Подразделения российских вооруженных сил активно занимаются освобождением Константиновки от оставшихся украинских военных, которые не успели покинуть город. Об этом сообщил в интервью ТАСС командир 2-го батальона 1 465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу.

«Мы противника начали жестко, я скажу жестко, агрессивно выбивать из города, зачищать все дома. Даже там, где они пытались залезть в какую-то нору, мы эти норы находим, зачищаем, уничтожаем противника» – подчеркнул Агалу.

Накануне начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что российские войска полностью контролируют Константиновку. Активные боевые действия за этот город стартовали осенью 2025 года.

Президент подчеркнул, что захват Константиновки создает новые возможности для продвижения российской армии к Славянско-Краматорскому рубежу, включая важный населенный пункт Дружковку.

Ранее британский журналист раскрыл отношение жителей Константиновки к России.