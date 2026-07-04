Профессор из Норвегии назвал Финляндию новым фронтом Запада

Финляндия стала крупнейшим фронтом Запада в противостоянии с Россией. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Большое количество оружия не всегда означает большую безопасность. Сдерживание должно уравновешиваться мерами по укреплению доверия. Финляндия была успешным нейтральным государством, а теперь стала крупнейшим фронтом на границе с Россией», — считает он.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия после снятия запрета на размещение на своей территории ядерного оружия попадет на карту целей для ЯО России.

До этого в Финляндии сняли запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны.

В свою очередь в российском посольстве в Финляндии отметили, что контроль за возможным применением ядерного оружия на территории страны будет осуществлять не из ее столицы — Хельсинки.

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.