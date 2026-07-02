Медведев раскрыл последствия отмены Финляндией запрета на размещение ЯО

Финляндия после снятия запрета на размещение на своей территории ядерного оружия попадет на карту целей для ЯО России. Об этом заявил на своей странице в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйся, Финляндия, ты достигла пика безопасности!» — говорится в публикации.

До этого финские власти проголосовали за снятие запрета на ядерное оружие — теперь его можно будет ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. При этом, как утверждает министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, инициатива нужна только для «связанных с обороной» ситуаций. Однако в России уже заявили, что этот шаг превращает страну в потенциальную мишень. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили, что Россия может «разнести половину Финляндии».