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Армия

В Иране выбрали нового командира КСИР

Новым командующим ВМС КСИР Ирана стал Али Озмаи
West Asia News Agency/Reuters

Адмирал Али Озмаи назначен командующим ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

Озмаи сменил на этом посту адмирала Алирезу Тангсири, который погиб в результате американо-израильских ударов по Ирану. Ранее Озмаи командовал округом, в который входят южные иранские острова Кешм и Киш в Персидском заливе.

До этого в КСИР заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно заявлению корпуса, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

В конце июня США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Утверждалось, что Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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