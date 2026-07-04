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Российские военные ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили «Геранями» логистический центр ВСУ в Запорожье
Shutterstock

В Запорожье Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение двумя беспилотниками «Герань-4» логистическому центру, который использовался Украиной для доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными Силами Российской Федерации с применением двух беспилотных летательных аппаратов дальнего действия «Герань-4» нанесен удар по логистическому центру», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара цель была поражена, а на объекте начался пожар.

Кроме того, в целях снижения военно-экономического потенциала российские военнослужащие с помощью летательных аппаратов «Герань-4» и «Гербера» поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что объект расположен в районе населенного пункта Высокогорное. Сооружение получило значительные повреждения в результате атаки со стороны Вооруженных сил России, подчеркивается в заявлении.

До этого в Запорожской области российские военные обесточили промышленные предприятия ВСУ.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников над Россией.

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