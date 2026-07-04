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Армия

Российские войска нанесли удары по нефтебазе в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ дронами атаковали нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4» и «Гербера» нанесены удары по нефтебазе «Канцеровка», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что объект расположен в районе населенного пункта Высокогорное. Сооружение получило значительные повреждения в результате атаки со стороны Вооруженных сил РФ, подчеркивается в заявлении.

30 июня в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны обесточили промышленные предприятия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области. По данным ведомства, российские бойцы ударили по опорам линий электропередачи в районе населенного пункта Запорожье. Вследствие этого промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах украинских войск, остались без электричества. В сообщении отмечалось, что военные ВС РФ при выполнении боевой задачи использовали беспилотники «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

Ранее российские военнослужащие ударили по заводу нефтепродуктов в районе Запорожья.

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