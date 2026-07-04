Над Россией за ночь сбили почти 400 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 20:00 мск 3 июля до 07:00 мск 4 июля российские военные перехватили и уничтожили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 4 июля силы ПВО уничтожили ракеты и беспилотники в нескольких районах региона.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации по меньшей мере 10 БПЛА на подлете к столице.

Этой же ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам со стороны ВСУ. Повреждения получили объекты инфраструктуры, из-за чего в областном центре возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. На нескольких объектах начались пожары.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.