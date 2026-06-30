Российские войска обесточили предприятия ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС России с помощью «Гераней» поразили ЛЭП в Запорожье

Российские войска обесточили промышленные предприятия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятий, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что боевая задача была выполнена с помощью беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

27 июня Вооруженные силы России ударили по предприятию по производству нефтепродуктов в районе Запорожья. Как уточнили в Минобороны, результатом нового удара стало поражение завода, используемого в интересах украинских войск.

В этот же день российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах украинской армии. По информации ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Сумах фиксировались отключения воды из-за проблем с электричеством.