ТАСС: попытка атаки БПЛА ВСУ на Москву стала одной из самых крупных за два года

Предпринятая в течение прошедших суток атака украинских дронов на Москву стала одной из самых крупных за последние два года. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты обратили внимание, что 11 марта прошлого года мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 74 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. В тот момент градоначальник назвал эту атаку «самой массированной».

Однако с начала 2026 года в столичном регионе неоднократно отражали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которых они использовали более 80 дронов. Более того, 18 июня на подлете к Москве ликвидировали более 190 беспилотников.

4 июля Собянин сообщил, что ВСУ в течение последних суток выпустили более 200 БПЛА в сторону столичного региона. По словам мэра, большая часть летательных аппаратов была нейтрализована на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве сбили 62 украинских дрона.

Ночью и утром 4 июля массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся также Санкт-Петербург. Как рассказал губернатор города Александр Беглов, удары были нанесены по нефтяному терминалу в Кировском районе. Один из сбитых БПЛА упал в Петергофе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее более 10 районов Крыма оказались обесточены из-за ударов украинских дронов.