В Генштабе сообщили о финальных боях за Красный Лиман

Российские военнослужащие завершают операцию по взятию города Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман», — рассказал Рудской на брифинге.

Как накануне заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, город является крупным административным центом и логистическим узлом и имеет ключевое логистическое и оперативное значение для наступления на данном направлении.

За несколько дней до этого пленный украинский военнослужащий рассказал, что Красный Лиман фактически потерян для Украины. Он отметил, что его сослуживцам приходится рассчитывать только на собственные силы, поскольку действия командования лишь осложняют положение подразделений.

Ранее Кремль сообщил о взятии Константиновки.