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Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке

Путину во время доклада показали кадры контроля ВС РФ по всей Константиновке
Кадр из видео/Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил (ВС) РФ во всех районах Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской, передает РИА Новости.

«Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника», — сказал военный.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.

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