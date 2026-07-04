Путину показали кадры продвижения ВС РФ в Константиновке

Путину во время доклада показали кадры контроля ВС РФ по всей Константиновке

Президенту России Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил (ВС) РФ во всех районах Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской, передает РИА Новости.

«Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника», — сказал военный.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.