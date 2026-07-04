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Армия

В Генштабе ВС РФ рассказали, чего добивалась Украина в Константиновке

Рудской: Украина убеждала Запад, что может остановить ВС РФ в Константиновке
Andriy Andriyenko/AP

Власти Украины пытались убедить западных кураторов в том, что военнослужащие страны якобы способны остановить продвижение Вооруженных сил РФ в Константиновке. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских войск — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает РИА Новости.

По словам генерал-полковника, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не жалело солдат и до последнего приказывало им держать оборону в Константиновке.

«Таким образом, киевский режим пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении», — пояснил Рудской.

2 июля военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что бойцы ВС РФ контролируют 90–95% территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Уже на следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что военнослужащие страны полностью взяли город под свой контроль. Представитель Кремля назвал это главной новостью дня.

Ранее министерство обороны РФ показало кадры из взятой под контроль Константиновки.

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