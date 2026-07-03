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Армия

Минобороны РФ поделилось кадрами из освобожденной Константиновки

Минобороны РФ показало кадры с флагами России из освобожденной Константиновки
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденной Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

На видеоролике видна панорама города. В различных районах Константиновки российские военные демонстрируют государственный флаг России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли Константиновку.

Накануне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что армия России контролирует 90-95% города. По его словам, после этого населенного пункта открывается простор на Славянск и Краматорск, что является стратегическим направлением.

14 июня полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечал, что Константиновка была превращена противником в крепость — практически каждый дом был подготовлен к круговой обороне, а подвалы служили укрытиями или долговременными огневыми точками. По его словам, боевые действия за Константиновку развернулись с начала октября 2025 года и отличались крайней ожесточенностью. Противник практически непрерывно контратаковал, пытаясь отбить ранее взятые российской армией здания и кварталы.

Новость дополняется.

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