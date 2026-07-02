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Армия

Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Константиновке

Военэксперт Баранец: 95% Константиновки под контролем ВС РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России контролируют 90-95% города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Сейчас идут завершающие бои, выкуривание прячущихся по подвалам и переодевающихся в гражданскую форму украинских боевиков. Уже отрезаны пути отхода, и наша армия методично уничтожает остатки Вооруженных сил Украины в Константиновке», — отметил эксперт.

Он напомнил, что после Константиновки открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, — стратегическое.

27 июня Минобороны России сообщило, что в районе Константиновки российская армия продвигается по всему фронту. 28 июня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что освобождение населенного пункта российскими войсками неизбежно.

23 июня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ «сейчас практически добирают» Константиновку. По данным французского издания Le Monde, положение украинских войск в ДНР продолжает ухудшаться.

Ранее на Западе увидели угрозу для ВСУ в Славянске и Краматорске.

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