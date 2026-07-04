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Армия

Над Ленинградской областью сбили более 70 беспилотников

Дрозденко: силы ПВО сбили над Ленинградской областью 72 украинских беспилотника
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро 4 июля сбили над Ленинградской областью 72 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника», — написал чиновник.

По его словам, данных о возможных пострадавших и разрушениях на объектах инфраструктуры по линии дежурной службы не поступало.

Дрозденко уточнил, что к настоящему времени в Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности. Он также поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.

До этого губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов сообщил, что город подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

Утром 4 июля в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации по меньшей мере 10 БПЛА на подлете к столице.

Ранее в Ленобласти решили создать новый комитет по борьбе с БПЛА.

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