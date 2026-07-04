Силы ПВО сбили еще три украинских дрона, летевших на Москву

Собянин: на подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников на подлете к Москве. Всего с 00:00 (по мск) 4 июля были сбиты 16 украинских дронов, летевших на столицу.

Утром 3 июля в министерстве обороны заявили, что за ночь силы ПВО перехватили 155 беспилотников в 11 российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей. В Минобороны РФ уточнили, что дроны уничтожены над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями морей.

Ранее украинские беспилотники атаковали Калужскую область.