Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Беглов сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на Санкт-Петербург

Санкт-Петербург ночью и утром 4 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

Он подчеркнул, что в населенном пункте продолжают работать средства противовоздушной обороны (ПВО).

«В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета», — добавил Беглов.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, дежурные средства ПВО сбили над регионом 67 украинских дронов. В районе порта Высоцк было зафиксировано падение обломков БПЛА. Глава российского субъекта предупредил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

По данным Минобороны РФ, всего ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 389 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Также атаки отразили в 16 областях.

Ранее в Ленобласти решили создать новый комитет по борьбе с БПЛА.