Жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности

На территории Татарстана введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

«Необходимо принять меры безопасности», — отмечается в публикации ведомства.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для передачи сигнала задействуют все доступные технические средства: сирены издают продолжительный звук, информацию дублируют по телевидению и в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Газета.Ru» с помощью экспертов разбиралась, как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности.

Ранее в Ульяновской области объявили режим ракетной опасности.