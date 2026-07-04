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В Башкирии объявили ракетную опасность

ГО и ЧС республики : в Башкирии действует ракетная опасность
Global Look Press

Председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов сообщил в своем Telegram-канале, что в Башкирии действует режим ракетной опасности.

«Объявлена ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — поделился он.

Он призвал местных жителей соблюдать бдительность.

До этого ГУ МЧС РФ по региону сообщало, что на территории Татарстана введен режим «Ракетная опасность».

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для передачи сигнала задействуют все доступные технические средства: сирены издают продолжительный звук, информацию дублируют по телевидению и в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Газета.Ru» с помощью экспертов разбиралась, как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности.

Ранее в Ульяновской области объявили режим ракетной опасности.

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