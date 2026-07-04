В одном из российских регионов объявили ракетную опасность

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе введен режим ракетной опасности.

«Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом», — отметил Русских.

29 июня на территории Северной Осетии впервые объявили ракетную опасность.

28 июня ракетную опасность объявили в четырех регионах. Так, предупреждение действовало на территориях Крыма, Орловской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Жителей регионов призвали укрыться в помещениях без окон или другом подходящем укрытии.

27 июня в Волгограде производственные объекты одного из предприятий подверглись ракетной атаке Вооруженных сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 11 человек получили травмы. Еще одного работника спасти не удалось. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, военнослужащие использовали ракеты «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на предприятии в Белгородской области после ракетного обстрела ВСУ произошел пожар.