Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Военный эксперт спрогнозировал освобождение трех городов ДНР

Киселев: освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами
Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами. Об этом РИА Новости заявил полковник запаса Луганской народной республики, военный эксперт Виталий Киселев.

«После освобождения Константиновки освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска уже, как говорится, не за горами», — сказал он.

Константиновка расположена на севере Донецкой народной республики (ДНР), примерно в 55 км от Донецка. Город имеет ключевое значение для снабжения украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку через него проходит крупный транзитный железнодорожный узел.

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного Вооруженными силами Украины в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали взятие Константиновки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!