Киселев: освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами

Освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска не за горами. Об этом РИА Новости заявил полковник запаса Луганской народной республики, военный эксперт Виталий Киселев.

«После освобождения Константиновки освобождение Славянска, Дружковки и Краматорска уже, как говорится, не за горами», — сказал он.

Константиновка расположена на севере Донецкой народной республики (ДНР), примерно в 55 км от Донецка. Город имеет ключевое значение для снабжения украинских войск в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку через него проходит крупный транзитный железнодорожный узел.

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного Вооруженными силами Украины в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали взятие Константиновки.