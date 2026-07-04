Начальник Генштаба РФ доложил о падении производства ракет на Украине

Производство крылатых и баллистических ракет Украиной сократилось в результате ударов Вооруженных сил РФ по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Об этом доложил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в своем докладе президенту России Владимиру Путину.

«В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — рассказал военачальник.

Генерал также добавил, что благодаря этому возрастает критическая зависимость Украины от военных поставок из стран Запада.

Пресс-служа Кремля опубликовала кадры посещения Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск, где тот заслушал доклады о ходе проведения Специальной военной операции (СВО).

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.