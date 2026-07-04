На подлете к Москве сбили еще один украинский БПЛА

Собянин сообщил о сбитом украинском дроне на подлете к Москве

На подлете к Москве сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С 23:00 (по мск) 3 июля, по данным Собянина, средства противовоздушной обороны Минобороны России сбили семь дронов Вооруженных сил Украины. Всего за прошедшие сутки силы ПВО ликвидировали более 25 вражеских беспилотников.

3 июля в Минобороны РФ рассказали, что Воздушно-космические силы поразили пункт управления дронами украинских войск в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Утром того же дня в ведомстве уточнили, что силы ПВО за ночь перехватили 155 беспилотников. Дроны были уничтожены над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, а также Белгородской и Брянской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Курской и Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Британии признали эффективность российских БПЛА.