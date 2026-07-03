В Британии признали эффективность российских БПЛА

Благодаря новым реактивным беспилотникам атаки ВС России более эффективными. Об этом пишет британское издание Telegraph.

«Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары <…> с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты», — сказано в материале.

Кроме того, как утверждают авторы статьи, новые дроны российской армии «обесценили» средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны Запада в невыполнении обещаний по поставке ракет. По словам главы государства, Украина пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом должен прикладывать усилия к тому, чтобы армии страны их передали.

2 июля Минобороны (МО) Украины сообщило, что глава ведомства Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot на фоне удара возмездия Вооруженных сил РФ.

Ранее в ВСУ заявили о критической нехватке ракет для Patriot после удара ВС РФ.