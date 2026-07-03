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Герасимов доложил Путину об обстановке в Красном Лимане

Герасимов: заврешается освобождение Красного Лимана
Пресс-служба президента РФ/РИА Новости

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, российские войска завершают освобождение населенного пункта, который является крупным административным центом и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.

«Завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра <...>, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении», — подчеркнул Герасимов.

2 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что Путин практически каждый день проводит встречи с Герасимовым.

Песков пояснил, что Герасимов докладывает Путину о ситуации на поле боя, а также действиях Вооруженных сил России по телефону, но бывают и личные встречи. По словам пресс-секретаря, подобные контакты закрыты для СМИ.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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