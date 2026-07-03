Путин заслушал доклады командующих войск

Президент Владимир Путин заслушал отчеты командующих войск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по направлениям, — была отмечена положительная динамика наступления наших войск по всей линии фронта», — уточнил Песков.

Песков добавил, что продолжительность встречи составила более часа.

Представитель Кремля также обратил внимание, что командиры штурмовых отрядов из Константиновки представили президенту информацию о положении в населенном пункте Константиновка, были продемонстрированы соответствующие видео, снятые с дронов.

3 июля российский лидер обсудил с командирами подразделений задачи на лето и наступательные действия в зоне проведения спецоперации.

В конце июня на встрече с выпускниками военных учебных заведений Владимир Путин высказался по нескольким темам, касающимся текущей ситуации: он затронул вопросы о ходе военных действий, об атаках на территорию России и о возможностях диалога с Киевом.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.