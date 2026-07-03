В Запорожской области пять домов уничтожены в результате атаки ВСУ

Пять домовладений уничтожены при массированной атаке беспилотников украинских войск на Куйбышево Запорожской области в ночь на 3 июля. Об этом рассказал ТАСС глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов.

«Ночью ВСУ атаковали дронами частный сектор в Куйбышево. В результате массированной атаки были уничтожены пять домовладений. Чудом обошлось без жертв и пострадавших», — уточнил он.

По словам Белова, одному мужчине удалось самостоятельно выбраться из-под завалов.

В настоящее время на месте инцидента работает комиссия по оценке ущерба.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Как уточнил губернатор, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее дроны ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области.