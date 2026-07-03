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Дроны ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области, есть пострадавшие

Шесть мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Шебекино при детонации FPV-дрона осколочные ранения ног получили две женщины и мужчина. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. На месте атаки загорелся автомобиль. Кроме того, повреждены остекление двух многоквартирных домов, коммерческого объекта и еще пяти автомобилей. Еще один беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино, повредив окна и фасад. В селе Белянка Шебекинского округа дрон повредил окна административного здания предприятия и автомобиль КамАЗ.

В селе Новая Таволжанка мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног после детонации беспилотника. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, после чего было принято решение перевести его в областную клиническую больницу.

В поселке Ракитное FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение ноги, его доставили в Ракитянскую ЦРБ, а затем планируют перевести в городскую больницу. Машина получила повреждения осколками. В хуторе Фищево Краснояружского округа при взрыве дрона мужчина получил касательное осколочное ранение головы. После оказания помощи в Краснояружской ЦРБ он продолжит лечение амбулаторно.

В Грайвороне FPV-дрон выбил окна здания социального объекта. В селе Дорогощь беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась крыша, возгорание было ликвидировано.

В Белгородском округе в селе Бочковка FPV-дрон повредил кровлю, фасад и внутреннюю отделку социального объекта. В селе Красный Октябрь при атаке на предприятие повреждены газопровод и кабина грузового автомобиля. В Валуйском округе в хуторе Леоновка ударом беспилотника был поврежден легковой автомобиль.

Ранее на подлете к Москве уничтожили один беспилотник ВСУ.

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