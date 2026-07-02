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Политика

В ВСУ заявили о критической нехватке ракет для Patriot после удара ВС РФ

Игнат: Украине не хватает систем Patriot и ракет к ним для защиты от баллистики
kpszsu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украине крайне необходимы системы Patriot и ракеты к ним. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после массированного удара ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день… Сейчас что работает? Это либо пассивная защита — укрытия, защитные сооружения, либо активная защита — системы Patriot и, основное, ракеты к ним. Ракеты — это то, что нам крайне необходимо», — сказал Игнат.

Он заявил, что в ходе отражения атаки ВС РФ баллистику не удавалось сбивать так, как хотелось бы.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Ранее в России назвали массированный удар ВС РФ частью плана демилитаризации Украины.

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