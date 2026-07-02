Зеленский обвинил Запад в нарушении договора о поставках оружия

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны Запада в невыполнении обещаний по поставке ракет. Слова главы государства передает издание «Новости.LIVE».

«Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали... Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом должен прикладывать усилия к тому, чтобы армии страны их передали.

В качестве примера Зеленский привел Норвегию, которая, отметил президент, заявляла о готовности оплатить 200 ракет, однако не поступила ни одна.

2 июля Минобороны (МО) Украины сообщило, что глава ведомства Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot на фоне удара возмездия Вооруженных сил РФ.

В МО Украины заявили, что нынешних запасов и заключенных договоренностей недостаточно для защиты неба, и республике «крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot». В ведомстве утверждают, что «они есть на складах партнеров».

Ранее в ВСУ заявили о критической нехватке ракет для Patriot после удара ВС РФ.