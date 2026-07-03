Минобороны: ВС РФ освободили Александровку и продвинулись более чем на 5 кв. км

Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время боевых действий подразделения Вооруженных сил РФ заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров. В министерстве также заявили, что при освобождении населенного пункта были уничтожены до роты украинских военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны обратили внимание, что взятие Александровки позволило российским войскам укрепить свои позиции на правом берегу реки Волчья и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Покровского.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Пискуновка на территории Донбасса. Село находится в Краматорском районе на берегу реки Северный Донец и рядом со степным природным заповедником «Меловая флора».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что армия РФ в июне нарастила темпы наступления в ДНР. По его словам, российские военные достигли серьезных результатов в Красном Лимане и Константиновке.

Ранее казаки сообщили о достижениях на славянско-краматорском направлении СВО.