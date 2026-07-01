Эксперт рассказал о темпах освобождения ДНР армией РФ

Армия РФ в июне нарастила темпы освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По словам Марочко, российские военные достигли серьезных результатов в Красном Лимане и Константиновке. Всего в июне ВС РФ взяли под контроль 20 населенных пунктов, десять из них находятся в ДНР.

«Анализ этих данных Минобороны РФ говорит, что по сравнению с маем мы нарастили темпы освобождения ДНР, а если еще учесть, что достигнуты серьезные результаты в Красном Лимане и Константиновке, то это очень весомый результат за месяц», — поделился Марочко.

Он добавил, что ситуация в Днепропетровской области также существенно изменилась. Там, как и в Запорожской области, подразделения ВС РФ перешли от маневренной обороны в наступление.

27 июня Марочко сообщал, что украинское командование оттянуло основные силы из Красного Лимана в сторону Щурово.

Ранее военный эксперт высказался о темпах продвижения ВС РФ в зоне СВО.