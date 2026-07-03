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Общество

В Рыльске машина с сотрудниками районной администрации подорвалась на мине

Хинштейн: четыре человека пострадали при подрыве машины на мине в Рыльске
Telegram-канал Александр Хинштейн

Автомобиль, в салоне которого находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвался на мине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ЧП произошло в центре Рыльска. В результате пострадали четыре человека, включая главу района Владимира Ковальчука.

«У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», — говорится в заявлении.

Еще один пострадавший — директор местного управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем машины. У него диагностировали осколочное ранение бедра, а также непроникающее ранение живота. Мужчину доставили в центральную районную больницу, сейчас ему проводят операцию. Ожидается, что позже Ковальчука и Беседина транспортируют в Курскую областную больницу.

Кроме того, травмы получили начальник управления культуры и специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Во время взрыва оба находились на крыльце расположенного рядом здания, вследствие чего получили акубаротравму и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Территория оцеплена, на месте работают саперы», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее в Рыльске взрывотехник получил несовместимые с жизнью травмы при разминировании украинского дрона.

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